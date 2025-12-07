Formula1 Norris gestisce ad Abu Dhabi ed è campione del mondo

Roma, 7 dic. (askanews) – Ci sono Mondiali che si vincono con un sorpasso all’ultima curva, e altri che si conquistano con una gestione mentale perfetta. Quello di Lando Norris appartiene alla seconda categoria: sofferto, ragionato. Indimenticabile. Ad Abu Dhabi, mentre Max Verstappen vince la gara, il terzo posto dell’inglese della McLaren basta per coronare il suo primo titolo iridato. Una gara che è stata un lungo countdown anche per la McLaren che torna a prendersi un campione del mondo. La partenza è di quelle che gelano il sangue. Alla prima curva in testa c’è Verstappen, alle sue spalle Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

