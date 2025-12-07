Formula1 Norris | È una sensazione fantastica

Ildenaro.it | 7 dic 2025

Roma, 7 dic. (askanews) – “Non piangevo da un po’ e non pensavo che avrei pianto, ma l’ho fatto. È un lungo viaggio e prima di tutto voglio ringraziare di cuore i miei ragazzi, tutti alla McLaren, i miei genitori. Sono loro che mi hanno supportato fin dall’inizio”. Lando Norris piange dopo il successo del mondiale, il primo della sua carriera. “Voglio dire, è una sensazione fantastica – continua – ora so cosa prova Max Verstappen. Voglio congratularmi con Max e Oscar Piastri, i miei due più grandi avversari per tutta la stagione. È stato un piacere e un onore gareggiare contro entrambi, ho imparato molto anche da entrambi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

