Formula 1 Norris è campione del mondo Verstappen giù dal trono dopo quattro titoli

Laverita.info | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo GP stagionale di Abu Dhabi, Lando Norris si laurea campione del mondo per la prima volta grazie al terzo posto sul circuito di Yas Marina. Nonostante la vittoria in gara, Max Verstappen non riesce a difendere il titolo, interrompendo il suo ciclo di quattro mondiali consecutivi. 🔗 Leggi su Laverita.info

formula 1 norris 232 campione del mondo verstappen gi249 dal trono dopo quattro titoli

© Laverita.info - Formula 1, Norris è campione del mondo. Verstappen giù dal trono dopo quattro titoli

