Formula 1 Norris è campione del mondo Verstappen giù dal trono dopo quattro titoli
Nell’ultimo GP stagionale di Abu Dhabi, Lando Norris si laurea campione del mondo per la prima volta grazie al terzo posto sul circuito di Yas Marina. Nonostante la vittoria in gara, Max Verstappen non riesce a difendere il titolo, interrompendo il suo ciclo di quattro mondiali consecutivi. 🔗 Leggi su Laverita.info
