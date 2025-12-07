Formula 1 | Norris campione del mondo 2025 ad Abu Dhabi

Lando Norris su McLaren ha vinto il Mondiale piloti 2025 di Formula 1. Al britannico della McLaren è bastato il terzo posto nel gran premio di Abu Dhabi - vinto da Max Verstappen - per conquistare il primo titolo della sua carriera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1: Norris campione del mondo 2025 ad Abu Dhabi

