Formula 1 | Lando Norris è il nuovo campione del mondo

Lidentita.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris campione del mondo di Formula 1. Un evento che fino a qualche anno fa sembrava quasi impossibile, oggi entra invece di diritto nella storia del motorsport. Lando Norris, al termine di una stagione intensissima e ricca di colpi di scena, conquista il suo primo titolo iridato e scrive il proprio nome nell’albo d’oro della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

formula 1 lando norris 232 il nuovo campione del mondo

© Lidentita.it - Formula 1: Lando Norris è il nuovo campione del mondo

