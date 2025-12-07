Formula 1 | Lando Norris è il nuovo campione del mondo
Norris campione del mondo di Formula 1. Un evento che fino a qualche anno fa sembrava quasi impossibile, oggi entra invece di diritto nella storia del motorsport. Lando Norris, al termine di una stagione intensissima e ricca di colpi di scena, conquista il suo primo titolo iridato e scrive il proprio nome nell’albo d’oro della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Formula 1, Lando Norris campione del mondo in Qatar se: le combinazioni
Chi vince il Mondiale di Formula 1 tra Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri?
Lando Norris è campione del mondo di Formula 1: McLaren in estasi, Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta
Le foto più belle di Margarida Corceiro, la splendida fidanzata di Lando Norris nuovo campione del mondo di Formula 1 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#F1 #FUnoAT #AbuDhabiGP #Lando non ha ancora pensato alla prima curva e non sa cosa attendersi dal compagno di squadra. Se proverà ad attaccarlo o cercherà un approccio pulito pulito, più che i curva 1 nella staccata della 6, dopo aver preso la scia Vai su X
Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Secondo msn.com
F1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... lapresse.it scrive
F1, Norris arriva terzo ad Abu Dhabi ed è campione del mondo - Nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova dell'anno, il pilota della McLaren è arrivato al terzo posto, diventando campione del mondo ... Riporta voto10.it