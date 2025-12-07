Formula 1 Lando Norris campione del mondo 2025

Lando Norris su McLaren ha vinto il Mondiale piloti 2025 di Formula 1. Al britannico della McLaren è bastato il terzo posto nel gran premio di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Golssip.it

formula 1 lando norrisLando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Scrive ilmessaggero.it

formula 1 lando norrisF1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... Secondo lapresse.it

formula 1 lando norrisF1, Lando Norris è campione del mondo. A Verstappen non basta la vittoria del GP di Abu Dhabi - Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell'ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del ... Riporta msn.com

