Formia | 200mila euro per la bonifica dell’ex Seven Up l’area abbandonata da 40 anni
Un finanziamento di quasi 200mila dalla Regione per il Comune di Formia destinato alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi.L’amministrazione ha presentato il progetto individuando quale area prioritaria di intervento il sito dell’ex. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
