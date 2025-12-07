Formia | 200mila euro per la bonifica dell’ex Seven Up l’area abbandonata da 40 anni

Un finanziamento di quasi 200mila dalla Regione per il Comune di Formia destinato alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi.L’amministrazione ha presentato il progetto individuando quale area prioritaria di intervento il sito dell’ex. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

