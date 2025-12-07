Formazioni ufficiali Lazio Bologna Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18

Formazioni ufficiali Lazio Bologna, i due tecnici hanno reso note le scelte per il match delle 18. Le ultimissime sulla sfida dell’Olimpico Lazio e Bologna hanno reso note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Sarri e di Italiano per il match. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Bologna, Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18

