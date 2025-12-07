Formazioni ufficiali Inter Women Genoa Piovani riparte da Wullaert all’Arena Civica

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Genoa per l’8ª giornata di Serie A Femminile: dopo la sosta per le Nazionali, le nerazzurre tornano in campo a Milano. Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, torna protagonista l’Inter Women, squadra allenata da Gianpiero Piovani, tecnico di grande esperienza nel calcio femminile. Le nerazzurre ospitano il Genoa guidato da Sebastian De La Fuente, allenatore argentino, nella gara valida per l’ ottava giornata di Serie A Femminile, in programma all’ Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30 e il match sarà visibile in diretta e on demand su DAZN, tramite smart TV, PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Internews24.com

