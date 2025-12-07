Formazioni ufficiali Inter Women Genoa Piovani riparte da Wullaert all’Arena Civica
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Genoa per l’8ª giornata di Serie A Femminile: dopo la sosta per le Nazionali, le nerazzurre tornano in campo a Milano. Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, torna protagonista l’Inter Women, squadra allenata da Gianpiero Piovani, tecnico di grande esperienza nel calcio femminile. Le nerazzurre ospitano il Genoa guidato da Sebastian De La Fuente, allenatore argentino, nella gara valida per l’ ottava giornata di Serie A Femminile, in programma all’ Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30 e il match sarà visibile in diretta e on demand su DAZN, tramite smart TV, PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Standard Liegi-Anversa (venerdì 17 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Le formazioni ufficiali di @USCremonese- @OfficialUSLecce Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra Inter e Como Ecco le scelte degli allenatori - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani - Il tecnico delle nerazzurre Piovani per questa gara dopo la sosta per le nazionali. Si legge su tuttomercatoweb.com
Femminile, Inter-Genoa formazioni ufficiali: c’è Wullaert a guidare l’attacco - Ottava giornata di campionato per le nerazzurre di Piovani, che ospitano all'Arena Civica di Milano le rossoblu ... Segnala msn.com
L'Inter Women ospita il Genoa, Piovani conferma il 3-4-2-1 con Wullaert unica punta. Le formazioni ufficiali - L'Inter Women torna in campo dopo la sosta Nazionali e sfida il Genoa nella gara valida per l'8ª giornata di Serie A. Da msn.com