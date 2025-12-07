Formazioni ufficiali Arzignano Inter U23 tutto pronto al Dal Molin per il match di Serie C
Inter News 24 Formazioni ufficiali Arzignano Inter U23 al centro dell’attenzione per la 17ª giornata di Serie C Sky Wifi: al Dal Molin va in scena una sfida cruciale. È tutto pronto allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano per la sfida tra FC Arzignano Valchiampo e Inter U23, valida per la 17ª giornata del girone di andata del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 di oggi, domenica 7 dicembre 2025, in una gara che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni di vertice. I nerazzurri di Stefano Vecchi, allenatore esperto nella valorizzazione dei giovani, arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. 🔗 Leggi su Internews24.com
