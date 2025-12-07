Treviso ha scelto di tenere Kruize Pinkins, ma non ha ancora tagliato DeShawn Stephens, il giocatore che interessa molto a Forlì. La società veneta farà esordire oggi Leon Radosevic insieme a Pinkins, e già da martedì il taglio di Stephens dovrebbe essere ufficiale. Stephens, centro di 203 centimetri per 100 chili, classe 1989, è un giocatore verticale, atletico, rimbalzista, intimidatore, molto grintoso che gioca bene il pick and roll e potrebbe essere l’uomo giusto qualora Forlì decidesse di tagliare Kadeem Allen, elemento il cui rendimento, dopo un buon inizio, è quasi in caduta libera. Inoltre ha accusato un fastidio al tendine della gamba destra, quella operata nella primavera 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì sul mercato: attesa per Stephens. Domani l’ultima di Allen? A meno che Okeke...