Forlì sfida ‘nobile’ al Del Duca Blasone e fame | Ascoli da brividi

In una delle trasferte più difficili, e prestigiose, per tornare in sella: domani alle 14.30, nel giorno dell’Immacolata, il Forlì affronta il match allo stadio Del Duca, tana dell’ Ascoli. In casa di una delle favorite del torneo ma distante, dopo 15 giornate, 9 lunghezze dalla coppia regina formata da Arezzo e Ravenna. Una posizione che sta deludendo l’appassionato pubblico ascolano, che quest’anno ha sottoscritto oltre 7mila abbonamenti. Sulla panchina del club bianconero, dalla scorsa estate, siede Francesco Tomei, che si affida stabilmente al 4-2-3-1, negli anni scorsi secondo di Eusebio Di Francesco a Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ed Hellas Verona, che ha poi iniziato la carriera da primo allenatore con Monopoli e Picerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, sfida ‘nobile’ al Del Duca. Blasone e fame: Ascoli da brividi

