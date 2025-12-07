Forlì Calcio no all’offerta di Lo Monaco In stallo un’altra cordata

Forlì, 7 dicembre 2025 – Il Forlì Calcio è stato al centro di una trattativa che a un certo punto pareva vicinissima alla conclusione positiva ma che non si è concretizzata. Lo ha ammesso recentemente il presidente del Forlì Gianfranco Cappelli, in un’intervista: negli scorsi mesi la società di viale Roma ha portato avanti il possibile ingresso di un gruppo, interessato a rilevare oltre la metà delle quote societarie del Forlì Football Club, assumendone dunque il controllo. Uno scenario che avrebbe cambiato radicalmente l’assetto del club. Al momento, il patron Cappelli e il vicepresidente Marco Casadei detengono gran parte delle quote della società di viale Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

