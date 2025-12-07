Football Manager 26 perde giocatori più in fretta di tutti | cosa sta succedendo?

A 30 giorni dal lancio FM26 registra la peggior tenuta di sempre: interfaccia, match engine e contenuti ridotti all’origine del crollo. C’è un dato che più di qualsiasi discussione fotografata sui forum racconta cosa sta succedendo a Football Manager 26: a trenta giorni dal lancio, il numero di giocatori attivi è il più basso dell’intera storia moderna della serie. Peggio di FM16, FM17, FM18. Peggio di FM19 e FM20. Peggio anche di FM24, che allo stesso punto del ciclo di vita superava ampiamente le settantamila presenze contemporanee. FM26, invece, si è fermato poco sopra quota 51 mila. Il dato va letto correttamente: non significa che oggi più persone giochino ai capitoli precedenti rispetto a FM26, significa che nessun altro Football Manager recente ha perso così tanti utenti nel primo mese. 🔗 Leggi su Esports247.it

