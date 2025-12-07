Fontecchio super Miami no | ko in casa contro Sacramento Continua a volare Detroir
Simone segna 20 punti ma gli Heat non girano. I Clippers perdono un’altra volta a Minneapolis nonostante Harden, che diventa il decimo marcatore all time in Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FOCUS BM/ ITALIANI ALL’ESTERO: SUPER PROCIDA CONDUCE L’ITALIA ALLA VITTORIA, ESORDIO PER SUIGO, DUE VITTORIE PER FONTECCHIO ? di #MARTINOCAVIGLIOLI ? Settimana intensa per gli azzurri fuori dai confini: la prestaz - facebook.com Vai su Facebook
Fontecchio super, Miami no: ko in casa contro Sacramento. Continua a volare Detroir - I Clippers perdono un’altra volta a Minneapolis nonostante Harden, che diventa il decimo marcatore all time in Nba ... gazzetta.it scrive
Nba, Oklahoma e Detroit continuano a stupire. Fontecchio da applausi: Miami supera New York - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Segnala corrieredellosport.it
NBA, i Mavs sgambettano gli Heat di Fontecchio. Un super Murray trascina i Nuggets - Milwaukee batte Detroit nonostante l’infortunio rimediato dopo 3’ da Antetokounmpo. Da msn.com
Fontecchio super, ma Wembanyama fa un altro sport: San Antonio Spurs ancora imbattuti - 0 per la prima volta, i texani non c’erano mai riusciti, neanche nell’epopea Duncan. Riporta gazzetta.it
NBA, Fontecchio a Sky: "Ecco il segreto del mio grande inizio di stagione a Miami" - In estate è passato da Detroit a Miami all’interno di una trade che ora, dopo la prima manciata di partite di regular season, sembra aver regalato a Simone Fontecchio un’occasione quasi imperdibile. Secondo sport.sky.it
Super Fontecchio: 24 punti, ma Detroit cade a Miami. Jokic trascina Denver - Tra le sfide più attese sicuramente quella tra Miami e Denver, ma anche lo “spareggio” play- Si legge su informazione.it