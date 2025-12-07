Fondazione Reggio Children L’annuncio di de Pascale | Vogliamo esserne parte

"Come Regione proporremo di entrare nella Fondazione Reggio Children ". È l’annuncio fatto dal governatore Michele de Pascale dopo aver incontrato ieri al centro Caffarri Francesco Profumo, ex ministro dell’Istruzione ora presidente della Fondazione, e il sindaco Marco Massari. La Regione era socia in passato di Reggio Children srl, ma poi è emesso un problema legato alla natura giuridica della società stessa. Entrambe le realtà fanno parte del sistema educativo 0-6, scaturito dal pedagogista Loris Malaguzzi e diventato un modello studiato a livello internazionale. I loro compiti sono però diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Reggio Children. L’annuncio di de Pascale: "Vogliamo esserne parte"

Argomenti simili trattati di recente

Il presidente della Regione Michele de Pascale e il presidente di Fondazione Reggio Children Francesco Profumo si sono incontrati oggi 6 dicembre, alla presenza del sindaco Massari. De Pascale: "L'esperienza educativa di Reggio Emilia rappresenta un m - facebook.com Vai su Facebook

Fondazione Reggio Children. L’annuncio di de Pascale: "Vogliamo esserne parte" - Il governatore ha sottolineato l’intento: "Intendiamo rafforzarne l’attività". Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Regione entrerà nella Fondazione Reggio Children. VIDEO - I dettagli saranno definiti in due atti amministrativi, ma l’incontro all’ex mangimificio Caffarri ha gettato le basi per l’av ... Riporta reggionline.com

Nella città della Lego l’ultima tappa del progetto internazionale di Fondazione Reggio Children. VIDEO - REGGIO EMILIA – Decine di bambini hanno dato vita a un’installazione collettiva con i famosi mattoncini colorati. Lo riporta reggionline.com

Francesco Profumo presidente di Fondazione Reggio Children - L'ex ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo è il nuovo presidente di Fondazione Reggio Children- Da ansa.it

Arriva negli Usa il progetto PER di Fondazione Reggio Children e The Lego Foundation “Nuovi mondi, tra naturale e digitale” - “Crescere mondi insieme, attraversando dialoghi tra digitale e natura” è il titolo della quarta conferenza- Lo riporta ilsole24ore.com

Enel Cuore e Fondazione Reggio Children insieme per la didattica inclusiva di qualità - Centro Loris Malaguzzi confermano la loro vicinanza al territorio ed accelerano il progetto "Fare Scuola", un un progetto avviato nel 2015 dalla ... Lo riporta ilmessaggero.it