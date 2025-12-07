Folorunsho si scusa pubblicamente per i gravissimi insulti a Hermoso in Roma-Cagliari | cosa è successo
Le parole del calciatore de Cagliari dopo il video delle pesanti offese sessiste: "In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento. Era un momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vi dico quello che penso dello scontro verbale tra #Folorunsho ed #Hermoso. Non mi frega nulla di ciò che si sono detti, perché per me sono cose di campo, ed il calcio è da sempre uno sport maschio, dove è impossibile avere sempre un determinato FairPlay - facebook.com Vai su Facebook
