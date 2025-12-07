Folorunsho si scusa pubblicamente per i gravissimi insulti a Hermoso in Roma-Cagliari | cosa è successo

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del calciatore de Cagliari dopo il video delle pesanti offese sessiste: "In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento. Era un momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

folorunsho scusa pubblicamente gravissimiFolorunsho si scusa pubblicamente per i gravissimi insulti a Hermoso in Roma-Cagliari: cosa è successo - Le parole del calciatore de Cagliari dopo il video delle pesanti offese sessiste: "In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Folorunsho Scusa Pubblicamente Gravissimi