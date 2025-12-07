Folorunsho dopo gli insulti a Hermoso | Mi scuso l' adrenalina ha preso il sopravvento

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista di insulti sessisti rivolti rivolti alla madre del difensore della Roma, il giocatore del Cagliari scrive sui social: "C’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso anche se si dice che finita la partita finisce tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

