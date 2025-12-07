Follia poi danno colpa alla giuria a Ballando Canino contro Rossella Erra per il tesoretto | cosa è successo

Botta e risposta a Ballando con le Stelle, nella puntata del 6 dicembre, tra Fabio Canino e Rossella Erra. Il giudice ha definito una "follia" la scelta della tribuna del popolo di affidare il tesoretto a Emma Coriandoli, decretando di fatto l'eliminazione di Nancy Brilli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Amo il dubbio, la curiosità, il cambiamento i diversi punti di vista, la ribellione, ciò che ci insegnano gli errori, l’umiltà dei “forse”, dei ” non so”, lo spirito critico, i sogni e le utopie, la follia creativa degli artisti. Non sopporto il conformismo, i pregiudizi, l’arroganza, - facebook.com Vai su Facebook

Finirà male, e sarà colpa della follia occidentale che ha sposato la causa sbagliata - I consensi per la Palestina, gli striscioni che inneggiano al 7 ottobre (ma non sono apologia di terrorismo bensì – mi dicono – sono soltanto pubblicità di un dentifricio, così come lo sarebbe un ... Si legge su ilfoglio.it

Gad Lerner: ‘Follia criminale di Ouesseynou Sy colpa di chi odia gli immigrati’ - Quelli pronunciati da gad lerner, o meglio, pubblicati su Facebook, sono brevi ma significativi concetti che lasciano intendere molto bene cosa pensi il noto giornalista del caso del presunto ... Riporta it.blastingnews.com