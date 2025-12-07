Foglianise inaugura il Natale | oggi l’accensione dell’albero e l’apertura della pista di pattinaggio

Tempo di lettura: 2 minuti Prendono ufficialmente il via oggi, 7 dicembre, gli appuntamenti del Natale a Foglianise, organizzati dall’Associazione “Cum Grano Salis” con il patrocinio del Comune. Due giornate di festa animeranno Piazza Fiamme Gialle con iniziative dedicate a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Il primo appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 17, con la cerimonia di accensione dellAlbero di Natale e l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’evento si aprirà con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Giovanni Mastrocinque e dei rappresentanti dell’associazione “Cum Grano Salis”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

