Floor796 | un programmatore disegna da solo una stazione spaziale animata con 6000 livelli il risultato è ipnotico

Immagina di perderti in una stazione spaziale che pulsa di vita, dove ogni angolo racconta una storia diversa. Non è un videogioco, non è un film: è Floor796, un sito web animato che sfida ogni logica produttiva del nostro tempo. Perché dietro quelle 32 stanze incredibilmente dettagliate, quei personaggi che si muovono in loop perfetti di 60 frame, c’è una sola persona: Pavel Sannikau, un programmatore web bielorusso di 36 anni che non ha mai studiato animazione o illustrazione. La storia di Floor796 è quella di un’ossessione creativa che si è trasformata in uno dei progetti web più affascinanti della rete. 🔗 Leggi su Screenworld.it

