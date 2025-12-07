Flamengo trionfo senza fine | l’ex Milan Emerson Royal vince anche il campionato

I festeggiamenti in Brasile non intendono placarsi: dopo la Copa Libertadores, l'ex Milan Emerson Royal festeggia la vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Flamengo, trionfo senza fine: l’ex Milan Emerson Royal vince anche il campionato

