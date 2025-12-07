Fisco | Rosato Sulla rottamazione non dare un messaggio sbagliato

ROMA – “Sono favorevole a pulire i vecchi crediti che lo Stato ha nei confronti di contribuenti che ormai non pagheranno mai più e sono solo un problema contabile; quello che non accettiamo è che la maggioranza dia un messaggio che si ripete di legge di bilancio in legge di bilancio, per cui c’è sempre un condono che arriva. Altrimenti ci sarà chi durante quest’anno pagherà le tasse e si chiederà se lo sta facendo in maniera intelligente o può non pagarle perché arriverà un altro condono. Questo è profondamente sbagliato”. Così il vice segretario di Azione, Ettore Rosato (foto), intervenendo alla trasmissione televisiva “Omnibus” su La7. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fisco: Rosato, “Sulla rottamazione non dare un messaggio sbagliato”

