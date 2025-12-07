Firenze una giornata dedicata al cinema irlandese | due film gratis

Firenze, 7 dicembre 2025 – Prosegue e si consolida la prestigiosa collaborazione tra New Italian Cinema Events (N.I.C.E.) e l'Irish Film Festa. Dopo il successo riscontrato durante l'appuntamento estivo all'arena Apriti Cinema, il grande schermo si tinge nuovamente di verde: l' 11 dicembre il Cinema La Compagnia di Firenze ospiterà una giornata interamente dedicata alla cinematografia irlandese, nell'ambito della serata conclusiva della rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze. Il pomeriggio si aprirà alle 18.30 con un vero e proprio cult del cinema irlandese contemporaneo: Breakfast on Pluto ( 2005), capolavoro onirico e commovente diretto dal maestro Neil Jordan (già Premio Oscar per La moglie del soldato). 🔗 Leggi su Lanazione.it

