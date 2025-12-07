Firenze | scritte sul cantiere della chiesa del Carmine Funaro | Sfregio gravissimo No a vandalismi e violenze

Firenzepost.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – La sindaca di Firenze, Sara Funaro, è intervenuta su X per condannare le scritte comparse sul cantiere della chiesa del Carmine che offendono la religione, insieme a un simbolo dell’anarchia. Con queste parole: “Le scritte comparse sul cantiere della chiesa del Carmine sono uno sfregio gravissimo. Offendere un luogo sacro e il patrimonio della . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze scritte sul cantiere della chiesa del carmine funaro sfregio gravissimo no a vandalismi e violenze

© Firenzepost.it - Firenze: scritte sul cantiere della chiesa del Carmine. Funaro: “Sfregio gravissimo. No a vandalismi e violenze”

Approfondisci con queste news

Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Firenze: scritte sul muro e sul marciapiede

Firenze, due visite guidate al cantiere di restauro della Cappella Corsini - Il 10 e 17 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, le aperture straordinarie con visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria permetteranno di ammirare da vicino i rilievi marmorei ... Segnala lanazione.it

Visite al cantiere del restauro nella Chiesa di Santa Maria del Carmine - Riportare alla loro bellezza originaria i rilievi marmorei di uno dei maggiori esemplari del barocco fiorentino. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Scritte Cantiere Chiesa