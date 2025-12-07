Firenze | scritte sul cantiere della chiesa del Carmine Funaro | Sfregio gravissimo No a vandalismi e violenze
FIRENZE – La sindaca di Firenze, Sara Funaro, è intervenuta su X per condannare le scritte comparse sul cantiere della chiesa del Carmine che offendono la religione, insieme a un simbolo dell’anarchia. Con queste parole: “Le scritte comparse sul cantiere della chiesa del Carmine sono uno sfregio gravissimo. Offendere un luogo sacro e il patrimonio della . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
