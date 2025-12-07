Firenze, 6 dicembre 2025 - "Il cinema indiano sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, non solo per la sua capacità di intrattenere, ma anche per la sua intensità emotiva, la musica, la danza. Abbiamo tanti nuovi talenti che guidano una cinematografia in evoluzione.Voglio ringraziare Selvaggia Velo per la sua visione e per il suo contributo straordinario”. Con le parole di Vani Rao, ambasciatrice dell’India in Italia, dal palco del Cinema la Compagnia di Firenze venerdì 5 dicembre, insieme alla direttrice Selvaggia Velo, ha preso il via il River to River Florence Indian Film Festival, da 25 anni l’unica manifestazione italiana dedicata al meglio della cultura contemporanea indiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, all'Indian Film Festival arriva Rahul Bose: lo 'Sean Penn' d’Oriente