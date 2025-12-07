Fiorentina sempre peggio | le mogli dei calciatori minacciate dai tifosi sui social CorSera

La Fiorentina ha perso ieri 3-1 contro il Sassuolo, e con la vittoria dell’Hellas Verona sull’Atalanta, ad oggi i viola sono ultimi in classifica in Serie A. Inoltre, dopo l’ennesima sconfitta, alcune mogli dei calciatori hanno ricevuto minacce sui social riguardanti anche i loro figli. Le mogli dei calciatori della Fiorentina bersagliate sui social. Come riportato dal Corriere della Sera: La Fiorentina sprofonda anche a Reggio Emilia e adesso guarda in faccia la serie B. Dopo Bergamo, Dzeko aveva chiesto aiuto al pubblico viola per uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma gli oltre 3mila che hanno seguito la squadra, hanno assistito soltanto ad un’altra, sconcertante prova viola: le sconfitte in campionato adesso sono 8, con 24 gol presi (peggior difesa del campionato) e zero vittorie all’attivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fiorentina, sempre peggio: le mogli dei calciatori minacciate dai tifosi sui social (CorSera)

