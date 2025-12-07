Fiorentina minacce social ai giocatori | la condanna della società

La Fiorentina esprime " piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo ". Così il club viola in una nota, a seguito di diverse minacce subite dai giocatori di Vanoli in queste ore sui social per la sconfitta per 3-1 in casa del Sassuolo e il conseguente ultimo posto in solitaria in Serie A dopo il successo del Verona sull'Atalanta. "Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.

