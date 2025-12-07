Sta ancora facendo discutere quanto accaduto nel post-partita di Sassuolo Fiorentina 3-1, quando alcuni calciatori viola, insieme alle loro compagne, sono stati bersaglio di minacce e intimidazioni via . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, minacce a calciatori e famiglie dopo il ko contro il Sassuolo: dopo il club, anche il Comune di Firanze a sostegno della squadra viola. Il comunicato