Fiorentina, Goretti non ha dubbi dopo la sconfitta contro il Sassuolo: la squadra non è esistita per 100 minuti. C’è un blackout evidente, ma il mister è confermato. Durissimo l’intervento del direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, dopo la sconfitta subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Goretti ha esordito con una forte critica all’atteggiamento della squadra. Il DS ha ammesso che la squadra era partita bene, ma ha poi sentenziato che le partite durano 100 minuti e non sono stati squadra. La delusione di Goretti è evidente anche verso l’ambiente. Goretti ha parlato di un blackout in alcune partite evidente e ha aggiunto che ogni palla buttata in area dimostra che non c’è sufficiente connessione e fiducia tra i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina, il ds Goretti interviene dopo la sconfitta contro il Sassuolo: «Non siamo stati squadra, blackout evidente». Svelata la posizione di Vanoli