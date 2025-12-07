Fiorentina il club prende una posizione molto dura dopo le minacce nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori | il comunicato ufficiale

Fiorentina, il club si è mosso con un comunicato ufficiale in sostegno dei propri calciatori e delle compagne. Ecco la nota della dirigenza viola La Fiorentina tramite un comunicato ufficiale ha espresso la solidarietà nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori dopo le minacce arrivate tramite i social. Questa la nota integrale: «ACF Fiorentina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, il club prende una posizione molto dura dopo le minacce nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori: il comunicato ufficiale

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo 31 anni torna il derby per eccellenza: lo Sporting Club sfida la Fiorentina

Fiorentina, il club: avanti con Pioli (e Pradè). Vertice in società e telefonate con Commisso

Pioli Fiorentina, il tecnico è sempre più a rischio: ultimatum del club?

ACF Fiorentina ' . Una giornata speciale, che resterà nella storia del Calcio Club S.V. Due i momenti di lavoro, entrambi riusciti. Nella mattina, nella s - facebook.com Vai su Facebook

Comunicato Fiorentina: "Inaccettabili e vergognose minacce" - La società viola prende posizione dopo le minacce alle mogli e compagne dei calciatori della Fiorentina ... Si legge su msn.com

Il Pisa prende posizione contro gli arbitri: "Pongracic come Cucurella: con Napoli e Fiorentina nuove interpretazioni su episodi arbitrali" - Il Pisa ha scelto di prendere pubblicamente posizione dopo gli episodi arbitrali controversi che l'hanno visto protagonista sia contro il Napoli che contro la Fiorentina. Segnala calciomercato.com

Il Milan sonda Kean: la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere - Quel campanello ha il nome di Moise Kean inciso sopra, e allora è normale che in casa viola qualcuno abbia drizzato le antenne. Da calciomercato.com