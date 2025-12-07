Fiorentina Gudmundsson smentisce Vanoli | Falso che mi sia rifiutato di battere il rigore
Il giorno dopo l'ennesima disfatta della Fiorentina, stavolta in casa Sassuolo, Albert Gdmundsson interviene sui social per chiarire che lui non si è rifiutato di battere il rigore poi trasformato da Mandragora. Chiarimento secondo lui necessario dopo le parole di Vanoli che nelle interviste post partita aveva spiegato che l'islandese, primo rigorista designato, non se l'era sentita di andare sul dischetto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
