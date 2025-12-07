Fine di un’odissea | l’Asti-Cuneo apre dal 30 dicembre

Domenica 28 dicembre il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presenteranno ufficialmente l’apertura al traffico dell’autostrada Asti-Cuneo, che diventerà operativa a partire da martedì 30 dicembre. All’iniziativa prenderanno parte anche gli assessori regionali Bussalino e Gabusi, i sindaci e le istituzioni locali. Alle ore 10.30 la delegazione percorrerà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fine di un’odissea: l’Asti-Cuneo apre dal 30 dicembre

News recenti che potrebbero piacerti

METRO A: COMPLETATA LA RIQUALIFICAZIONE DI ANAGNINA Il servizio della linea A torna alla normalità. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/11/fine-lavori-anagnina.html - facebook.com Vai su Facebook

Asti-Cuneo, l'apertura slitta ancora: fine cantieri entro il 2025 - I lavori sull'ultimo lotto di 5 chilometri sono partiti, ma è ormai impossibile immaginare una fine lavori entro il 2024. Scrive rainews.it

Asti-Cuneo: Cirio, 'l'autostrada apre entro fine anno' - Con la posa delle prime due campate del viadotto sopra la provinciale 7 si avviano al completamento i lavori sul lotto 2. Scrive notizie.tiscali.it

Tensioni nelle carceri di Alba e Cuneo nel fine settimana - Rivolta nel carcere di Alba nel fine settimana, dove un gruppo di detenuti ha divelto diversi termosifoni e compiuto altri atti di vandalismo, provocando danni ad arredi e suppellettili e un principio ... rainews.it scrive