Finale Tu si que vales 2025 | l’applauso per Beppe Vessicchio | Video Witty Tv

Durante la Finale Tu si que vales 2025, Luciana Littizzetto ha chiesto un applauso per Beppe Vessicchio e tutto il pubblico dello studio si è alzato in piedi applaudendo. La giudice del programma ha colto la palla al balzo dopo l’esibizione di Gennaro Desiderio, bravissimo violinista. Mentre il concorrente stava ringraziando i maestri che lo hanno accompagnato, la Littizzetto ha voluto ricordare Vessicchio, scomparso recentemente e mandargli così un affettuoso saluto da quello stesso palco dove era stato ospite alcuni mesi prima. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Finale Tu si que vales 2025: l’applauso per Beppe Vessicchio | Video Witty Tv

