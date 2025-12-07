Finale al cardiopalma il Ravenna ribalta e batte il Pontedera nel recupero | decisivo Okaka al 103'
Pazza vittoria del Ravenna, che nel lunghissimo recupero ribalta e batte 2-1 il Pontedera. I toscani passano in vantaggio al primo minuto, ma Luciani al 94' e Okaka al 103' fanno esplodere il Benelli dopo un finale al cardiopalma. I giallorossi sfruttano quindi la sconfitta subita dall'Arezzo a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Finale al cardiopalma, il Ravenna ribalta e batte il Pontedera nel recupero: decisivo Okaka al 103' - Luciani al 94' e Okaka al 103' regalano tre importantissimi punti ai giallorossi che si posizionano in testa alla classifica del girone B ... Segnala ravennatoday.it
Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza - Nel Girone A, la Dolomiti Bellunesi conquista una vittoria esterna importante superando la Pro Patria. Si legge su tuttomercatoweb.com
Calcio: Ravenna FC da impazzire: rimonta al 103’ e primato in classifica - Una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi giallorossi: il Ravenna ribalta il Pontedera nei minuti interminabili del recupero e conquista una vittoria fondamentale, imponendosi 2- Riporta ravennawebtv.it