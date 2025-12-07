Film per bambini classico che ha traumatizzato una generazione ora su Amazon Prime
un film d’animazione che sorprende per il suo impatto inquietante. Un classico filme per bambini, riconosciuto anche per le sue scene più cruente e inquietanti, è ora disponibile in streaming sul BFI Player, accessibile tramite diverse piattaforme di distribuzione digitale come Amazon Prime Video. Questo titolo, proveniente dal 1978, si distingue nel panorama dell’animazione per la sua capacità di suscitare emozioni forti anche in un pubblico adulto, grazie a una narrazione ricca di tensione e immagini potenti. le origini e la trama del film. da romanzo a rappresentazione cinematografica. Basato sul romanzo scritto nel 1972 da Richard Adams, Watership Down narra la storia di un gruppo di conigli guidati dai fratelli Hazel e Fiver, interpretati rispettivamente da John Hurt e Richard Briers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
