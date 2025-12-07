Figuraccia della Lube a Modena È il quinto ko in cinque trasferte
VALSA GROUP 3 CUCINE LUBE CIVITANOVA 1: Buchegger 10, Tizi-Oualou 5, Davyskiba 15, Porro 10, Sanguinetti 14, Mati 9, Perry (L), Ikhbayri 3, Giraudo, Bento ne, Massari ne, Anzani ne, Tauletta ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. CIVITANOVA: Loeppky 14, Boninfante 1, Bottolo 7, Nikolov 20, Podrascanin 4, Gargiulo 4, Balaso (L), Khanzandeh, Orduna, Kukartsev, Duflos-Rossi, D’Heer ne, Tenorio ne, Bissotto (L2) ne. All. Medei. Arbitri: Curto e Verrascina. Parziali: 25-23 26-24 20-25 25-11. Note: spettatori 3500. Durata set: 33’, 33’, 24’, 22’. Tot: 1h52. Modena: ace 10, bs 22, muri 15, errori totali 33. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
