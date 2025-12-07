Fiano & Fuoco | successo straordinario per la prima serata a Montefredane

Avellino, 7 dic – Un successo straordinario per la serata inaugurale di Fiano & Fuoco, la kermesse dedicata al Fiano di Avellino con particolare attenzione all’areale di Montefredane.Tantissimi i visitatori, oltre ogni previsione, che hanno affollato le vie del borgo irpino, arrivando non solo da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

