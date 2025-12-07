Fiamme nell’appartamento | famiglia con due bambini portata d' urgenza in ospedale

Paura ieri sera in via Don Luigi Sturzo ad Arzano per un incendio divampato in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, una fiammata partita da una stufa a bioetanolo avrebbe investito marito e moglie, il loro figlio di 6 anni e la nipote 16enne, prima di avvolgere un tavolo e un divano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

