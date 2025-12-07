Fiamme nell’appartamento | famiglia con due bambini portata d' urgenza in ospedale

Napolitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura ieri sera in via Don Luigi Sturzo ad Arzano per un incendio divampato in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, una fiammata partita da una stufa a bioetanolo avrebbe investito marito e moglie, il loro figlio di 6 anni e la nipote 16enne, prima di avvolgere un tavolo e un divano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Famiglia di Parma nel caos del Nepal, intrappolata in un hotel in fiamme: “O bruciamo vivi o ci buttiamo” - Un viaggio di volontariato, che avrebbe dovuto portare aiuto e speranza a una scuola di orfani tibetani, si è trasformato in un incubo per una famiglia di Parma, rimasta ... Da ilrestodelcarlino.it

Incendio a Ozzano, fiamme e paura: famiglia evacuata. Due in ospedale - Ozzano dell’Emilia (Bologna), 18 ottobre 2025 – Brutto incendio, stasera, in via Tolara di Sopra, a Ozzano dell’Emilia. Secondo ilrestodelcarlino.it

Frosinone, fuga dalla casa in fiamme: famiglia resta intossicata - Attimi di paura la scorsa notte in una abitazione della parte bassa del capoluogo ciociaro dove a causa di un incendio che si era sviluppato nella cucina, una intera famiglia di nigeriani è rimasta ... Lo riporta ilmessaggero.it

Fiamme nello scantinato. Famiglia evacuata da casa - Paura ieri in una palazzina, con una famiglia evacuata ed un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco. Lo riporta lanazione.it

Auto in fiamme. Famiglia messa in salvo - Il fumo che comincia a sprigionarsi in maniera sempre più intensa dal cofano. Da lanazione.it

Salento, quattro auto in fiamme nella notte, c'è anche la vettura di famiglia di una vigilessa - E c’è anche la vettura di famiglia di un’agente della polizia locale. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Nell8217appartamento Famiglia Due