Fiamme boati e fumo nel parcheggio | due auto distrutte dal rogo

Notte di fiamme e paura a Chiari: verso le 4 di domenica 7 dicembre, due auto parcheggiate in via Avis sono state distrutte da un rogo. L’incendio è divampato improvvisamente da una macchina in sosta: sembra che tutto sia iniziato all’improvviso, senza segnali premonitori. In pochi istanti le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

Incendio all'Osmannoro, camion in fiamme. "Abbiamo sentito forti boati" \ VIDEO

Mattinata di paura al San Donato, boati e scoppi: 2 auto in fiamme

FESTE SICURE: SEQUESTRATI DALLE FIAMME GIALLE DEL GRUPPO DI FORMIA OLTRE 140.000 PRODOTTI NATALIZI NON A NORMA E POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER I CITTADINI Con l’approssimarsi delle festività natalizie la Guardia di finanz - facebook.com Vai su Facebook

#LAnimaDelMondo -Muti gli uccelli di passo e Mute le deboli stelle tremolanti, il mondo torna alla preistoria, alla sua primavera, ai suoi Miti innominabili, al Cerchio perpetuo, ai suoi fulmini di fuoco e ai suoi boati, alle sue primule di maggio e ai suoi temporali. Vai su X

Panico a Cadorago sull'A9: auto prende fuoco nel parcheggio della stazione di servizio - Domenica sera un'auto ha preso fuoco lungo la A9, in direzione sud, all'altezza di Cadorago, provincia di ... Si legge su ilgiorno.it

Colonna di fumo si alza dal Lido. Paura e danni per uno zampirone - di Tiziana PetrelliPrima il silenzio di un pomeriggio ancora caldo, poi due boati secchi che hanno fatto sobbalzare i residenti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Auto in fiamme, paura in via Resistenza. L’incendio divampato nel parcheggio - L’allarme è scattato intorno alle 11,45, quando alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme e hanno subito allertato ... Lo riporta lanazione.it