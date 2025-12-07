Fiammata da una stufa 4 persone ustionate nel Napoletano | c'è anche un bambino di 6 anni

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro in ospedale a Napoli: marito, moglie, il figlio di 6 anni ed un nipote di 16 anni. La fiammata partita da una stufetta a bioetanolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiammata stufa 4 personeFiammata da una stufa, 4 persone ustionate nel Napoletano: c’è anche un bambino di 6 anni - In quattro in ospedale a Napoli: marito, moglie, il figlio di 6 anni ed un nipote di 16 anni. Secondo fanpage.it

fiammata stufa 4 personeArzano, fiammata da una stufa a bioetanolo: incendio e famiglia in ospedale - Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in un appartamento in via Don Luigi Sturzo, per un incendio. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiammata Stufa 4 Persone