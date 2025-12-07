Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Fiamma Olimpica arriva in Puglia secondo un percorso che racconta una Regione viva, accogliente e profondamente legata ai valori dello sport, grazie anche alla fama e al talento internazionale dell’icona regionale Pietro Mennea, velocista originario di Barletta e Olimpionico nei 200 metri piani. L’itinerario inizia il 29 dicembre 2025 ad Altamura, nota per il suo celebre pane DOP e la Cattedrale federiciana, e per Gioia del Colle, con il suo imponente Castello Normanno-Svevo e la tradizione casearia. Prosegue poi verso Massafra e Crispiano e fa tappa a Taranto, nell’antica città dei due mari, ricca di storia magnogreca e dal porto strategico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Fiaccola olimpica: le tappe in Puglia, capodanno a Bari Dal 29 dicembre ad Altamura