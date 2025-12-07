Festa dell' Immacolata Concezione | torna il tradizionale appuntamento con l' omaggio floreale alla Vergine

Torna il tradizionale appuntamento dedicato alla solennità dell’Immacolata Concezione: dopo la santa messa delle ore 11 presso la chiesa del Sacro Cuore, domani, 8 dicembre, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Salerno con l'autoscala, presso Piazza della Concordia, deporrà l'omaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dj Comollo fa ballare Ripa Teatina per la festa dell'Immacolata Concezione: il programma completo

Oggi 8 novembre è la festa del Beato Giovanni Duns Scoto: è il precursore della dottrina dell’Immacolata

Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione, le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

MONTERONI DI LECCE Lunedì 8 dicembre, nel giorno della festa dell'Immacolata, in Piazza Candido a Monteroni torna il consueto appuntamento “Mercatino della Vita” organizzato dall’oratorio “San Giovanni Paolo II” della parrocchia “Maria SS Ausiliatrice”. - facebook.com Vai su Facebook

10 frasi sull’Immacolata che illuminano la festa dell’8 dicembre - Scopri dieci frasi che illuminano il profondo significato della festa dell'8 dicembre e celebrano l'Immacolata. Secondo libreriamo.it

Festa dell'Immacolata Concezione: cos'è e le origini della ricorrenza dell'8 dicembre - Il dogma fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla «Ineffabilis Deus»: sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento ... Da msn.com

Festa dell’Immacolata, che cosa si celebra l’8 dicembre - Incentrata sulla figura di Maria, capita spesso si faccia confusione sul significato religioso di questa ricorrenza che, tradizionalmente, segna l’inizio del periodo natalizio ... Come scrive msn.com