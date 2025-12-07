Festa dell' Immacolata Concezione | torna il tradizionale appuntamento con l' omaggio floreale alla Vergine

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il tradizionale appuntamento dedicato alla solennità dell’Immacolata Concezione: dopo la santa messa delle ore 11 presso la chiesa del Sacro Cuore, domani, 8 dicembre, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Salerno con l'autoscala, presso Piazza della Concordia, deporrà l'omaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

