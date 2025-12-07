Festa dell' Immacolata con sole splendente e temperature sopra la media a Pescara
Immacolata all’insegna del bel tempo su Pescara e, in generale, su tutto l’Abruzzo. Secondo le previsioni 3bmeteo quella dell’8 dicembre sarà una giornata di sole splendente per tutta la giornata e non si prevedono piogge. La temperatura massima sarà di 14 gradi, la minima di 6 con lo zero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
