Il giorno 8 dicembre è una delle date più attese del calendario invernale italiano. La giornata dell’ Immacolata Concezione, festiva a livello nazionale, tradizionalmente segna l’inizio delle celebrazioni di Natale. Accanto agli aspetti culturali e familiari, che spesso legano la festa dell’Immacolata all’accensione delle luminarie e agli addobbi natalizi, la festa ha un profondo significato religioso, definito in modo ufficiale nel XIX secolo ma radicato in una storia molto più antica. Che cosa celebra la Chiesa l’8 dicembre?. Il significato religioso dell’Immacolata riguarda la figura di Maria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa dell’Immacolata, che cosa si celebra l’8 dicembre