Festa abusiva all' Esquilino sanzionato un locale Oltre 200 attività controllate in 48 ore

Oltre 700 verifiche nei locali della movida romana in due giorni. La polizia locale ha intensificato i controlli durante il ponte dell'Immacolata, tra centro storico, Prati, Monti, Esquilino e San Giovanni. Controlli nei rioni della movidaProprio in queste ultime due aree, gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Struttura 'abusiva' e festa fuori orario: il questore stoppa gli eventi

Festa abusiva in un residence di Partanna Mondello, denunciati il titolare e il dj

Niente musica, alcol e baldoria: i carabinieri bloccano la festa abusiva

Radiostuni. . News di Mercoledì 3 Dicembre 2025 - La Guardia di Finanza di Ostuni scopre un’officina meccanica abusiva a Ceglie Messapica: sanzioni anche per i proprietari delle auto in lavorazione - L’ostunese Piero Rosario Suma per la quarta volta si ag - facebook.com Vai su Facebook

Scarichi abusivi. Identificato e sanzionato - Aveva svuotato l’intera cantina e, dopo aver noleggiato un furgone, scaricato abusivamente i rifiuti in via Federico Fellini, vicino al campo sportivo Nardelli, nel quartiere Parri- Come scrive ilgiorno.it