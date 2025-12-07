Ferrara città del Rinascimento Luca Ward declama i versi dell’Ariosto dal balcone di Palazzo Municipale

Ferraratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del trentennale dell’inserimento di Ferrara nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, la città si prepara a vivere un momento evocativo di grande suggestione. Martedì 9 - giorno in cui fu siglato il riconoscimento - alle 18 l’attore e doppiatore Luca Ward (nella foto), una delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ferrara citt224 rinascimento lucaVia Mazzini si illumina. I versi dell’Orlando, ritorno al Rinascimento - Martedì l’attore e doppiatore Luca Ward leggerà dal balcone di Palazzo Ducale. Si legge su msn.com

FERRARA 30 ANNI UNESCO: L'ATTORE E DOPPIATORE LUCA WARD A FERRARA IL 9 DICEMBRE. LA VOCE PIÙ FAMOSA DEL CINEMA DECLAMA I VERSI DELL'ORLANDO FURIOSO DAL ... - LA VOCE PIÙ FAMOSA DEL CINEMA DECLAMA I VERSI DELL'ORLANDO FURIOSO DAL PALAZZO DUCALE ... Segnala cronacacomune.it

ferrara citt224 rinascimento lucaFerrara, patrimonio dell’Unesco . Luca Ward interpreta l’Ariosto. L’anniversario come una poesia - Il 9 dicembre , giorno in cui fu siglato il riconoscimento, legge l’Orlando dal balcone del Comune ’Via Mazzini, via del Rinascimento’, verà illuminata a giorno con recitazioni di versi del Furioso. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Citt224 Rinascimento Luca