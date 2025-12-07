Ferrara città del Rinascimento Luca Ward declama i versi dell’Ariosto dal balcone di Palazzo Municipale
In occasione del trentennale dell’inserimento di Ferrara nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, la città si prepara a vivere un momento evocativo di grande suggestione. Martedì 9 - giorno in cui fu siglato il riconoscimento - alle 18 l’attore e doppiatore Luca Ward (nella foto), una delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
