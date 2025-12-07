Fernando Alonso ironizza sul titolo all’ultima gara | Dormiranno tranquilli non come me che nel 2010 avevo una macchina 6-7 più lenta

Calerà il sipario quest’oggi sulla stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il Mondiale piloti si deciderà e sono tre in lizza per la conquista dell’iride: il britannico Lando Norris, l’australiano Oscar Piastri della McLaren e l’olandese Max Verstappen della Red Bull. Una situazione che ricorda per certi versi il campionato 2010 con Fernando Alonso protagonista con la Ferrari, opposto alle due vetture di Milton Keynes dell’australiano Mark Webber e del tedesco S ebastian Vettel. Un esito poco fortunato per Nando che, anche per un errore di strategia, non riuscì a conquistare il campionato con la Rossa, a vantaggio di Vettel. 🔗 Leggi su Oasport.it

