Fermato in via Ferrante Aporti con l' auto imbottita di droga | pusher ai domiciliari

La polizia ha arrestato un pusher catanese di 30 anni, trovato con la droga nascosta in auto. L’uomo è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania durante un posto di controllo eseguito in via Ferrante Aporti, nel cuore del quartiere Cibali, per effettuare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La rivolta al Ferrante Aporti in diretta su TikTok - La comunicazione del ministero della Giustizia è stata diramata a tutte le forze dell’ordine italiane nelle scorse ore. Segnala lastampa.it

Ferrante Aporti, il ministero: "La rivolta dopo l'arresto del fratello di un detenuto" - Il ministero di Giustizia ha trasferito i detenuti del Ferrante Aporti giudicati responsabili degli "atti ... Lo riporta rainews.it

I rivoltosi del Ferrante Aporti rischiano fino a 15 anni. Per tentare di evadere hanno aspettato le ferie del comandante - Rischiano invece fino a 15 anni di carcere i detenuti del Ferrante Aporti che la notte tra giovedì e venerdì hanno completamente distrutto uffici e spazi comuni al piano terra del penitenziario. Secondo torino.repubblica.it

Detenuto di 17 anni evade dal Ferrante Aporti. E' accusato di tentato omicidio - Un detenuto di 17 anni, di origini marocchine, accusato di tentato omicidio, è evaso nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 novembre, dal carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Secondo rainews.it

Processo rivolta Ferrante Aporti, 10 su 11 scelgono abbreviato - Si è aperto ieri a Torino il processo che vede imputati undici minorenni (nel frattempo qualcuno ha raggiunto la maggiore età) per la rivolta avvenuta la notte tra il 1 e il 2 agosto scorso nel ... Riporta ansa.it

Ferrante Aporti, smartphone in cella. Era nascosto in un calzino - Uno smartphone perfettamente funzionante è stato trovato all'interno del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino nella disponibilità di un giovanissimo detenuto. Secondo torino.repubblica.it