Femminicidio di Pianello il ragazzo che ha trovato il killer | Fiutato dal mio cane l’ho salvato tagliando il cappio

Ancona, 7 dicembre 2025 – "È stato un caso che io mi trovassi in quel posto. Vivo in simbiosi col mio cane ed è lui che mi ha portato lì, come se volesse comunicarmi qualcosa, un abbaio di segnalazione. La zona del bosco in cui ho trovato l'uomo è quasi irraggiungibile, piena di rovi. Aveva intenzione davvero di uccidersi". È la testimonianza del matelicese che giovedì, intorno alle 16, ha ritrovato il 50enne macedone Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa il giorno prima a Pianello Vallesina. Nazif era impiccato a un albero, privo di sensi. Il ricercato era impiccato a un albero, privo di sensi ma ancora in vita.

